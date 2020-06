PAQUETTE, Jacques



À Verdun, le 26 mai 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé Monsieur Jacques Paquette, époux de Ginette Alix.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Julie (Guy) et Charles (Saphir), ses petits-enfants Olivier, Cynthia et Kylianne, sa soeur Lorraine, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.