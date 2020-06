GAUTHIER, Nicole



À St-Jean-Sur-Richelieu, originaire de Hemmingford, le vendredi 22 mai 2020 à l'âge de 63 ans, est décédée Nicole Gauthier.Elle laisse dans le deuil son père Gilles Gauthier (Jeannette Poupart), sa mère feu Jeannine Demers, ses soeurs et frères, Diane (Randy Baker), Jacques (feu Lucie Coupal), Guy (Josée Rougeau), Yves (Anick Ouellet), Luc (Alice Olsthoorn grande amie et complice de Nicole), Martine (François Pelbois), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Compte tenu des circonstances, la célébration hommage à Nicole est reportée à une date ultérieure qui vous sera communiquée au moment opportun.