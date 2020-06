LACHAPELLE (née CARON) Francine

LACHAPELLE (née CARON)

À Montréal, le mercredi 20 mai, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Francine Caron, veuve de Fernand Lachapelle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Andrée, Céline (Patrick Chaput) et Christian, ses petits-enfants Vincent, Marie-Laurence, Jérémie, Alexandre, Antoine, Gabrielle, Julien, Florence et Xavier, ses trois arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, dans l'intimité de la famille et des proches, vu la situation actuelle, en date du samedi 6 juin, au complexe :Au lieu de fleurs, un don à l'organisme ou la fondation de votre choix serait apprécié.