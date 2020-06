BLAIS (née BARON), Yvette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Yvette Blais (née Baron), survenu à Montréal le 23 mai 2020, à l'âge de 86 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Réjean (Danielle) et Céline (Marc), ses petits-enfants Daphné, Isaac et Lily-Mai, ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis.En ces temps extraordinaires et exceptionnels de pandémie mondiale liée au coronavirus COVID-19, un service funèbre et une célébration en son honneur auront lieu à une date ultérieure.La famille recevra les condoléances par courriel et/ou sur le site web du:4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7www.dignitequebec.comLa famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD St-Jude de Laval, qui a prodigué des soins à leur mère lors de son court séjour.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.