ARSENEAU, Félix



À Verdun, le 22 avril 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Félix Arseneau, époux de Madame Gilberte Lafrance.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Claire et Louise (Christian), ses petits-enfants Éliane (Luis), Silvain, Emmanuel (Amélie) et ses arrière-petits-enfants, Létitia, Danaelle, Ezekiel, Izak, James et Aaron ainsi que des parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Compte tenu de la situation actuelle, des funérailles seront tenues à l'église Notre-Dame du Sacré-Coeur à une date ultérieure.