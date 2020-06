HENRIPIN (née ROUSSEAU)

Claudette



Subitement, à la maison, est décédée madame Claudette Rousseau le 30 mai 2020, à l'âge de 80 ans.Outre son époux monsieur Lionel Henripin, elle laisse dans le deuil ses enfants Lyne, Nathalie (Mario), Chantal (Martin) et Patrick (Karine), ses petits-enfants Maxime, Nicolas, Alex, Noémie, Jonathan, Roxanne et Miguel, son arrière-petit-fils Éliot, son frère Denis (Raymonde), sa soeur Francine, sa belle-famille ainsi que de nombreux parents et amis.Par respect pour ses volontés, l'inhumation de ses cendres aura lieu en une date ultérieure, en toute intimité.