LACHANCE née Deschambault Aline



À Saint-Jérôme, le 28 mai 2020, à l'âge de 99 ans, est décédée Mme Aline Deschambault. Elle repose désormais auprès de son époux Eustache Lachance et de ses fils Robert et Michel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilberte, Pierrette (Gaétan), Lucienne, Louis (Claire), Louise, Lorraine, Marianne (Alban), Marcel (Jo-Ann) et Bruno, ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.Une cérémonie privée sera célébrée dans l'intimité au salon de la :La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Villa Soleil de Saint-Jérôme pour les bons soins.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.