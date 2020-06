PERRAULT, Soeur Lise

(Hector-Marie)



À Hôpital général de Hawkesbury, Ontario, le 28 mai 2020 est décédée Soeur Lise Perrault de la Congrégation des Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus, à l'âge de 83 ans et 5 mois. Elle était née à Fassett, Québec, le 21 décembre 1936, de feu Hector Perrault et de feu Lucille Choquette.Outre sa communauté, Soeur Lise laisse dans le deuil sa belle-soeur Yvette Car Michaël (feu Raymond), une amie de la famille Mme Laurence Larose ainsi que plusieurs neveux et nièces. Prédécédée par Aline, s.s.c.j., Richard, o.m.i., Fernand (Isabelle Lacelle).Dû à la situation exceptionnelle que nous vivons tous en ce moment, le service religieux aura lieu à une date ultérieure.Pour plus de renseignements:LAFLEUR709, RUE PRINCIPALE, CASSELMANTél.: 613-764-3286 - Téléc.: 613-764-5279Condoléances via lesite web: maisonfunerairelafleur.com oucourriel: maisonlafleurhome@bellnet.ca