LÉTOURNEAU, Yves



Yves Létourneau est décédé le 26 mai à Brossard.Il laisse dans le deuil son épouse, Paulette de Guise, ses enfants: Marie-Claude (Martin Geoffroy), Alain (Sylvie Lachance-Harrison), Danielle, ses petites-filles: Maud, Isabelle, Sophie, son arrière-petite fille, Aliya, et Milo.Durant plusieurs décennies, il a mené avec rigueur une carrière de comédien, de commentateur et de journaliste sportif.La famille tient à remercier Roland Mailhot, son ami fidèle qui lui a rendu visite hebdomadairement pendant les 10 dernières années, et les employés du 5e étage du Centre d'accueil Marcelle Ferron qui lui ont prodigués de bons soins durant les 4 dernières années de sa vie.7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.com