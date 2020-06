BERNARD, Jean-Paul



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Jean-Paul Bernard survenu à Montréal le lundi 1er juin 2020 à l'âge de 71 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Diane Auger, ses filles Catherine Bernard (Marc-Olivier Mongrain) et Mélanie Bernard (Ruben Carasco), ses belles-filles Sophie Dupuis et Karine Dupuis (Simon Marsan), ses petits-enfants Nicolas, Naomie et Matéo, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que d'autres parents et amis.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la santé publique, les funérailles seront célébrées en privé.En guise de sympathie, un don peut être fait en sa mémoire à la Société canadienne du cancer.