JACQUES, Gilles



Subitement, le 24 mai 2020, est décédé à l'âge de 61 ans, M. Gilles Jacques, fils de Jean-Paul Jacques et de feu Albertine Pigeon.Outre son père, il laisse dans le deuil ses enfants Stéphanie (Daniel) et Nicolas, son ex-épouse Gisèle, ses soeurs Monique et Danielle (Jean-Pierre), son frère Luc, ses neveux Etienne et Jean-Michel ainsi que autres parents et amis.La famille se recueillera en toute intimité à lasuivra l'inhumation au cimetière de Calixa-Lavallée."En la mémoire de Gilles, ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du coeur du Québec: 1-888-473-4636."S. JACQUES & FILS INC.VERCHÈRES Tél: 450-583-3511