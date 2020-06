LASONDE, Colette



Le 23 mai 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Colette Lasonde de St-Liguori. Elle était l'épouse de feu Michel Desjardins.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Philippe Desjardins (Annie Perreault), Karine Desjardins (Steeve Noël), Véronique Desjardins (Éric Beaulieu) ; ses petits-enfants : Rémi, Mathieu et Myriam Desjardins, Dominic, Marie-Pascale et Rosalie Noël, Olivier, Edouard et Delphine Beaulieu ; ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.En raison de la situation de pandémie du coronavirus (COVID-19) et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Lasonde vous avise du report à une date indéterminée des visites au centre funéraire et de la cérémonie commémorative.www.centrefunerairejoliette.com