À bas le fameux rituel des anniversaires de naissance

Plusieurs traditions et rituels, pourtant populaires dans le passé, sont disparus au fil des ans, sans que personne crie au meurtre. D’autres, encore en force aujourd’hui, devraient prendre le bord selon moi à court ou à moyen terme. Et ce serait tant mieux ! On appelle ça l’évolution.

Il est une coutume cependant qui, ayant résisté à l’usure du temps, devrait s’estomper dans un laps de temps assez court s’il n’en tenait qu’à moi. C’est celle des célébrations d’anniversaires de naissance. Même si j’admets que cette coutume fait plaisir à plusieurs, elle s’avère pénible pour de nombreux autres. Et dans mon cas, c’est un fardeau.

A-t-on déjà calculé le nombre de messages ou de téléphones qu’il ne faut pas oublier de faire pour ça pendant une seule année, si on additionne la famille, les amis, les relations de travail et autres ? D’où ça vient l’idée de rappeler aux gens qu’il y a 20, 45 ou 70 ans, à cette date précise, ils sont nés ?

Cette obligation va nous emmerder pour combien de temps encore ? Force est d’admettre toutefois que la situation est différente pour les enfants et les personnes âgées. Ces dernières étant souvent négligées, c’est une bonne occasion de leur faire savoir qu’on les aime. Hormis ces deux groupes de personnes, pourquoi on n’arrête pas cette coutume ? Rendu à mon âge Louise, ça me donne quoi qu’on me rappelle que j’ai vu le jour à un moment X en 1944 ?

Roger Matteau

Si ça vous pèse à ce point d’offrir vos vœux, arrêtez de le faire. Quand les gens se rendront compte de votre oubli, peut-être comprendront-ils le message et cesseront-ils de souligner votre anniversaire ? Vous aurez fait d’une pierre deux coups.