LABELLE, Jeanne



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de madame Jeanne Labelle, âgée de 91 ans, le 25 mai 2020, au CHSLD St-Jude de Laval.Épouse de feu Maurice Gascon, elle laisse dans le deuil ses sept enfants, Suzanne, Jacques (Jacinthe Lauzière), Lise (Claudel Goudreau), Michel, Pierre (Manon Houle), Ronald et Edith (Gilles Houle), ses petits-fils Johann Charbonneau (Amy Fagan) et Marc-André Gascon (Sarah Vocino), ses arrière-petits-enfants : Jérémy, Mikaël, Clara, Rose et Henri ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHSLD St-Jude, plus particulièrement Nathalie, Daniel et Stéphane, pour leur dévouement et pour les soins prodigués au cours de son séjour marqué par la maladie et par la covid-19.L'inhumation des cendres au cimetière St-François-de-Sales de Laval et une cérémonie à sa mémoire auront lieu à une date ultérieure qui vous sera communiquée lorsque la situation le permettra.En guise de sympathie, des dons à la Société Alzheimer Laval peuvent être faits.