CHAGNON, Pierre-Yves



À Blainville, le 22 mai 2020, à l'âge de 38 ans, est décédé M. Pierre-Yves Chagnon.Il laisse dans le seuil ses parents, Gilles et Christine, son frère Benoît (Isabelle et ses 3 enfants), sa nièce Sophie-Anne, son neveu Gabriel, ses oncles, ses tantes, cousins et cousines, ainsi que ses amis et collègues.Des dons peuvent se faire au centre de Prévention du Suicide le Faubourg.Étant donné les circonstances, une cérémonie aura lieu dans la plus stricte intimité.