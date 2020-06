ZILIOTTI, Luigi



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Luigi Ziliotti, le 26 mai 2020, à Dorval, Québec, à l'âge de 85 ans. Il était autrefois l'époux de Marie-Rose Simard décédée le 28 avril 2007.Il laisse dans le deuil son fils Roberto (Laura), son petit-fils Massimo, ses neveux Andrea et Emilio et sa nièce Daniela ainsi que de nombreux amis.Il a excellé à ces 3 passions : la guitare (classique et électrique), les arts martiaux (Judo et Aïkido), et le partage de son amour pour ces 2 passions à travers de l'enseignement.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Dorval pour leur dévouement et les excellents soins prodigués durant ces dernières années.La famille tient aussi à remercier parents et amis pour leur soutien et gestes d'amitiés.Vu les circonstances actuelles reliées à la pandémie, le service aura lieu virtuellement pour la famille et les amis.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don en sa mémoire à la Société Alzheimer de Montréal :