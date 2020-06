Au revoir monsieur le juge: Robert Pidgeon prend sa retraite après 50 ans de pratique

En 1970, le jeune Robert Pidgeon faisait ses premiers pas dans le milieu juridique en étant admis au Barreau. Aujourd’hui, celui qui a occupé le poste de juge en chef associé de la Cour supérieure du Québec pendant 18 ans tire sa révérence sans toutefois pouvoir dire au revoir comme il l’aurait souhaité.

C’est en Gaspésie, un 4 juin, que l’honorable juge Pidgeon, qui célèbre son 75e anniversaire de naissance, a vu le jour.

Puisque la loi oblige les juges de nomination fédérales à prendre leur retraite à cet âge, le magistrat, figure colorée et emblématique du palais de justice de Québec, n’a donc d’autre choix que de quitter, aujourd’hui même, la toge et le rabat rouge qu’il a tant aimé.

Photo d'archives Stevens Leblanc

Ce qui est toutefois crève-cœur c’est que, pour l’instant, l’homme ne peut pas remettre les pieds dans les locaux qu’il a remplis de son rire tonitruant depuis plusieurs années ni même saluer les gens qu’il côtoyait tous les jours et qu’il considérait un peu «comme sa famille», en raison de la pandémie et des mesures strictes imposées par le gouvernement.

Un homme «humain»

Un triste fait qui a beaucoup touché le personnel qui oeuvre au palais ainsi que les collègues de travail de l’homme sympathique pour qui tous n’avaient que de bons mots.

«Le juge Pidgeon est un homme qui estime tout le monde, peu importe son statut. Il a aussi donné beaucoup de valeur à notre travail ainsi qu’à celui de tous les membres de l’appareil judiciaire», a souligné le constable Yoan St-Pierre qui se souviendra longtemps des joutes amicales qu’il se plaisait à avoir avec le Gaspésien d’origine.

«Je suis natif de la Côte-Nord, alors on se faisait souvent un sympathique combat Rive-Nord Rive-Sud», a-t-il ajouté en riant.

«Moi, il m’appelait commandant et, à la blague, je l’appelais général...», a renchéri le sergent Serge Pelletier qui a également souligné que le départ de cet homme «profondément humain» allait laisser un grand vide au cœur du palais de justice.

Collègues touchés par son départ

Le juge Alain Michaud, ami et collègue de M. Pidgeon a quant à lui souligné le fait que l’ancien juge en chef associé de la Cour supérieure du Québec avait su, avec les années, identifier et mettre en valeur les talents individuels et les intérêts particuliers de chaque collègue, pour en faire profiter l’organisation.

«Quel grand bénéfice pour la Division, quelle fierté collective et quelle fierté personnelle pour chacun : c’est là, à mon avis, le plus grand talent d’un vrai chef, le plus grand talent de notre chef!», a-t-il ajouté.

Celle qui occupe aujourd’hui le siège de M. Pidgeon, l’honorable Catherine La Rosa a également rappelé la «vision claire, les objectifs ambitieux, la détermination à toute épreuve et le désir profond de rendre la justice toujours plus accessible» qui ont caractérisé la carrière de Robert Pidgeon.

Au cours de sa carrière l’honorable Robert Pidgeon a occupé plusieurs fonctions. Il a notamment été: