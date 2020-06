PLANTE (née LACOSTE)

Fernande



Le 27 mai, à l'âge de 89 ans, est décédée Fernande Lacoste, épouse de feu Jean Plante.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Gaétan (Carole), feu Michel (Francine), Serge (Thérèse), feu Daniel (Réjeanne), France (Michel), Sylvain, Sylvie (Jean) et Jocelyn (Huguette), ses treize petits-enfants et ses douze arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs Claire-Céline et Thérèse, ses nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à La Maison Source Bleue ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.Compte tenu des circonstances, les funérailles seront célébrées à une date ultérieure.