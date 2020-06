FRÉCHETTE, Thérèse



À Montréal-Nord, le samedi 23 mai 2020 est décédée, à l'âge de 99 ans, Thérèse Fréchette, conjointe de feu Léopold Dupuis.Elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Vu la situation actuelle, la famille désire vivre les funérailles en toute intimité.