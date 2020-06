Collège Ahuntsic: les «Indiens» deviendront les «Aigles»

MONTRÉAL | Les «Indiens» du Collège d’Ahuntsic s’appelleront les «Aigles» dès la rentrée 2020-2021, dans un effort de sensibilisation aux enjeux autochtones.

Le nouveau nom a été adopté à l’unanimité en partenariat avec la direction, les athlètes et des membres des Premières Nations. D’après le Collège, plusieurs conférences avaient été organisées l’année précédente afin de rendre les équipes sportives plus inclusives.

«Ces rencontres riches, éclairantes et touchantes ont permis de tenir des discussions ouvertes sur le changement de nom des équipes sportives», a indiqué l’établissement par communiqué.

PHOTO COURTOISIE

Les sportifs et leurs entraîneurs ont pu discuter d’appropriation culturelle, de colonisation et des relations entre autochtones et non-autochtones.

Le Collège Ahuntsic a ajouté que l’aigle «incarne courage et acuité pour plusieurs peuples» et «accompagne ou représente souvent les héros mythiques d’innombrables sociétés».

Le nouveau logo des Aigles sera dévoilé au printemps.