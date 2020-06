Des préposés bien payés en CHSLD, mais un exode redouté

La réponse sans commune mesure des Québécois intéressés à suivre la formation en accéléré pour devenir préposé aux bénéficiaires (PAB) en CHSLD public fait craindre un exode des employés gagnant en moyenne 13,50$ l'heure au privé.

Le Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES), qui représente entre autres les préposés aux bénéficiaires travaillant au privé, redoute le pire.

«La situation est exceptionnelle, avec la pandémie, et le gouvernement veut le plus de monde possible. Mais l’effet que ça va avoir, c’est que, dans le privé, les employés qui ne gagnent pas 15$ l’heure vont aller postuler pour gagner 21$ en formation, puis 26$ l’heure ensuite. Et on leur garantit que s’ils passent la formation de 375 heures, ils vont avoir une job à temps complet», a expliqué Sylvie Nelson, présidente du SQEES.

Cette dernière croit que l’initiative du gouvernement Legault va déplacer le problème de main-d’œuvre. «On est d’accord pour que les préposés gagnent 26$ l’heure, ils le méritent, mais les autres aussi. Ce n’est pas normal, dans le privé, qu’ils gagnent 13, 14 ou 15$ l’heure. En moyenne, ils gagnent 13,50$ l’heure. Même avec la prime de 4$ l’heure, ça fait seulement un salaire horaire de 17$. On va habiller Paul pour déshabiller Pierre», a-t-elle insisté.

Éducatrices en CPE

Sylvie Nelson expose que cette nouvelle formation, en plus de vider de leurs employés les CHSLD privés et les résidences, risque d’étendre le problème à d’autres secteurs où les travailleurs sont également moins bien rémunérés.

«Nos éducatrices en CPE formées gagnent 18$ l’heure et nous appellent. Certaines pensent déjà devenir préposées aux bénéficiaires», a-t-elle dit.

Mercredi, près de 70 000 personnes s’étaient déjà inscrites sur le site du gouvernement du Québec afin de suivre la formation accélérée de PAB.

Les candidats retenus se verront offrir un poste de préposé en CHSLD dont le salaire sera bonifié à 49 000$ annuellement, pour 36,25 heures par semaine. Il s'agit d'un taux horaire de 26$ l'heure pour les employés à temps plein, incluant certaines primes.