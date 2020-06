Des séances d’écoutes exclusives à Baie Saint-Paul

Le Festif! continue d’innover. Il présentera des séances d’écoute exclusives de musique avec bière et produits du terroir dans dans des lieux enchanteurs de Baie Saint-Paul. Klô Pelgag, The Barr Brothers et Plants and Animals ont confirmé leur participation.

Cette nouvelle initiative, baptisée Expériences d’écoute, sera lancée samedi le 20 juin.

Les amateurs de musique qui participeront à ses séances, en petits groupes de dix, seront munis d’un «kit» d’écoute qui comprendra des écouteurs de qualité, de la bière de microbrasserie et des produits locaux. Des hamacs et du mobilier permettra aux participants d’écouter de la musique dans des conditions optimales. On vise, pour le moment, trois sessions d’écoute par jour.

Cette initiative du Festif! a été autorisée par la Ville de Baie Saint-Paul et la Sûreté du Québec. Expériences d’écoute respectera les mesures émises par le gouvernement.

Le Festif! souhaite avec cette nouvelle aventure revaloriser l’écoute musicale et offrir un contexte idéal pour apprécier l’oeuvre de l’artiste.

Klô Pelgag présentera une écoute exclusive et commentée de son nouvel album Notre-Dame-des-Sept Douleurs qui sera lancé plus tard. La formation The Brooks va faire de même avec son nouvel opus intitulé Any Day Now qui paraîtra à l’automne.

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI

Les groupes Plants and Animals et The Barr Brothers offriront, pour leur part, une compilation commentée de chansons inédites.

Savourer la musique

Les artistes participants ne seront pas présents physiquement et ils recevront un cachet offert par les commanditaires participants.

«De nos jours, on ne prend plus le temps d’apprécier un album dans son entièreté. On le fait souvent en faisant autre chose et avec un support que ne rend pas justice au travail des artistes. Avec les Expériences d’écoute, nous voulons que les gens savourent la musique comme il se doit et qu’ils profitent de l’environnement qui les entoure, un peu comme au festival. Pour les artistes, c’est une chance de faire découvrir leur œuvre dans un contexte parfait, alors que l’attention des gens est optimale», a indiqué Clément Turgeon, directeur général et artistique, dans un communiqué de presse émis par le Festif!

Tous les détails concernant les endroits, la procédure et la façon de s’inscrire seront dévoilés le 15 juin. Les gens pourront mettre la main sur leur accès à ces séances d’écoute à l’adresse lefestif.ca/experiencesdecoute ou via lepointdevente.com.

Loto-Québec, Hydro-Québec, le restaurant Les Faux Bergers et Karibu, qui fournira les hamacs et le mobilier, sont les partenaires associés à cette nouvelle initiative.