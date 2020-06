PÉLOQUIN, Thérèse



À Cité de la Santé de Laval, le 25 mai 2020, est décédée madame Thérèse Péloquin, fille de feu Médérise Chauvette et de feu Olivier Péloquin.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, la famille Bertrand: Micheline, Diane, Louise, Élaine et Paul; la famille Péloquin: Nicole, Pierre, Gilles et Claude, tous leurs conjoints et conjointes et enfants, ainsi que ses parents et amis du Domaine des Forges.Considérant la situation actuelle, une cérémonie à sa douce mémoire aura lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Cité de la Santé.