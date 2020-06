POITRAS, Andrée née Trottier



À Saint-Benoit, le 25 mai 2020, à l'âge de 74 ans est décédée Mme Andrée Trottier, fille de feu M. Josephat Trottier et feu Mme Alice Binette, épouse de feu M. Robert Poitras.Elle laisse dans le deuil ses frères et sa soeur, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances les rituels funéraires seront reportés à une date ultérieure.Mme Trottier Poitras fut confiée au:SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934