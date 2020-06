SASSEVILLE (née HARBEC)

Bernadette



À Montréal, Ie 22 mai 2020, à l'âge de, est décédée Mme Bernadette Sasseville, épouse de feu Laurier Sasseville.Elle était la mère de Réal (Nicole) et Pierre (Jocelyne). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants Sylvain (Annie), François (Honnie), Yvan, Annie et Martin (Laura), ses arrière-petits-enfants, ainsi que sa soeur, son frère, neveux et nièces.Un grand remerciement à tout Ie personnel du CHSLD Cartierville de Montréal pour tous les bons soins qu'elle a reçus.En raison de la pandémie, les détails concernant les funérailles seront communiqués ultérieurement lorsque la situation le permettra.