BOYER, Monique



À l'Hôpital du Suroît, le 5 mai 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Monique Boyer, épouse de M. Jean-Guy Boyer.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Chantal) et Josée (Claude), ses petits-enfants Melissa et Shaun, son frère Pierre, sa soeur Nicole, son beau-frère et sa belle-soeur ainsi que de nombreux parents et amis.L'inhumation de ses cendres s'est déroulée en toute intimité, en présence de sa famille immédiate.Des dons à la Société Alzheimer du Suroît pourront être faits en sa mémoire (www.alzheimersuroit.com).