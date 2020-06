Frédéric Antoun sur la scène du «Met»

En novembre 2017, le ténor québécois Frédéric Antoun réalisait le rêve de plusieurs chanteurs lyriques en montant sur les planches du mythique Metropolitan Opera, à New York.

On pourra voir le ténor originaire de Montréal vendredi à 19 h 30 dans cette œuvre contemporaine intitulée The Exterminating Angel et présentée sur le site du Met et sur l’application Met Opera on Demand. Elle sera en ligne jusqu’à 18 h 30 le lendemain.

« J’ai adoré, en raison du professionnalisme des gens, mais également pour leur ouverture et leur spontanéité, chanter au Met. C’est à l’image de cette ville », a-t-il indiqué, lors d’un échange de courriels.

Inspiré du film de Luis Buñuel, The Exterminating Angel raconte une soirée où les invités se retrouvent incapables de quitter une réception. Enfermés et prisonniers d’une force invisible durant plusieurs jours, ils dévoilent leurs véritables caractères et personnalités.

Frédéric Antoun se retrouve dans la peau de l’explorateur Raul Yebenes.

« C’est un opéra complètement éclaté, brillantissime, mais qui était parfois éprouvant à répéter. Ce n’était pas évident pour le metteur en scène Tom Cairns de diriger une quinzaine de solistes en même temps et qui ont chacun un parcours différent dans l’œuvre », a-t-il fait remarquer.