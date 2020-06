iPhone 12 2020: c'est dans les cartons, mais le grand déballage viendra plus tard que prévu

Comme chaque année, le début de l’automne coïncide avec la sortie d’une nouvelle génération d’iPhone. Mais comme la planète est chamboulée par un virus que nous connaissons trop bien, les produits phares d’Apple pourraient être lancés plusieurs semaines plus tard que prévu.

Crise ou pas, les fuites sur les produits Apple ne connaissent pas de délais, si bien que des sources en Asie parlent de quatre iPhone 12, dont un nouveau modèle compact au format 5,4 pouces, deux autres en 6 po et un dernier en 6,5 po.

Plusieurs sites ont repris les images dévoilées hier de Macotakara.jp, un site japonais dont les informations dans le passé se sont révélées fiables.

Vidéo ici sur YouTube

Parmi celles-ci, les quatre nouveaux iPhone 12 posséderont un design identique aux modèles qui ont suivi l’iPhone X, avec un écran intégral sur toute sa surface et une encoche pour le haut-parleur et le capteur de déverrouillage Face ID.

Concernant les écrans, ils seraient tous dotés de la technologie DELo (OLED ou écran à diodes électroluminescentes organiques), mettant ainsi fin aux écrans à cristaux liquides (ACL).

Les premiers téléphones 5G d’Apple

Ces iPhone 12 supporteront la connectivité cellulaire 5G qui, on le sait, sera beaucoup plus rapide tant en réponse qu’en vitesse pure. Mais il faudra attendre leur sortie pour en connaître tous les détails.

Des quatre iPhone 12, deux modèles disposeront de deux capteurs photo, tandis que les deux autres, sans réservés en haut de gamme, en auront trois, comme sur l’iPhone 11 Pro.

Enfin, ceux-ci retournent au châssis métalliques avec des bordures droites, comme sur les iPhone 4 et l’actuel iPad Pro, et non avec les bords en courbe des iPhone actuels.

Apple iPhone 4

Nouvelle mise à jour iOS à la version 13.5.1 est disponible

Recommandée à tous les propriétaires d’appareils sous iOS, le système d’exploitation des iPhone, iPad et iPod touch, cette mise à jour vient colmater la brèche de sécurité qui permettait à des pirates de les débrider (jailbreak).

Si Apple ne mentionne presque aucun détail sur sa mise à jour de sécurité, le groupe de pirates unc0ver, lui, a reconnu qu’elle fermait la brèche qu’ils avaient découverte.

Cette mise à jour de sécurité suit une mise à jour plus importante (version 13.5) qui apportait entre autres aux développeurs de créer des applications de traçage, des améliorations à Face ID pour l’identification avec un masque, ainsi qu’une option pour partager des informations de santé lors d’appel avec les services d’urgence.

Pour télécharger la mise à jour de sécurité 13.5.1, allez dans l’appli Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Celle-ci ne fait que 76,7 mégaoctets.