Je reste chez nous

Coup de cœur :

Album : Late Bloomer – Mirabelle

Photo courtoisie

L’artiste Mirabelle proposait vendredi dernier «Late Bloomer», le premier album de son nouveau projet artistique. Après avoir lancé il y a quelques années deux albums country-folk sous son propre nom, Laurence Hélie, la chanteuse revient cette fois-ci avec un nouvel opus bien ancré dans des sonorités pop et électro, nourries d’ambiances parfois planantes et aériennes. Un premier album bien convaincant et une démarche riche en potentiel.

Disponible depuis le 29 mai

Je reste :

Télé

La marche de la liberté

Photo courtoisie

Produit par National Geographic, la série «Notre histoire avec Morgan Freeman» se propose un tour d’horizon de certains des moments les plus marquants de l’histoire. Dans cet épisode-ci, Morgan Freeman part en voyage autour du monde avec l’objectif de comprendre le concept de la liberté, et ce en explorant le confinement solitaire et les camps de travaux forcés en passant par les législations limitant la liberté d’expression.

Ce soir à 20h sur les ondes de Télé-Québec

Conversation

Thierry Mugler – Couturissime

Photo courtoisie

Le Musée des beaux-arts de Montréal organise aujourd’hui, conjointement avec le Kunsthalle München, un musée situé à Munich, une discussion en direct via la plateforme Zoom entre Thierry-Maxime Loriot, commissaire de l'exposition «Thierry Mugler : Couturissime», Roger Diederen, directeur du Kunsthalle München, et le créateur multidisciplinaire Philipp Fürhofer. L’événement est gratuit et les inscriptions se font via le Musée des beaux-arts de Montréal.

Aujourd’hui à 12h30 via la plateforme Zoom

Livre

Sourire en coin ou les ruses de l’autodérision

Photo courtoisie

L’auteur Gilles Archambault propose avec «Sourire en coin ou les ruses de l’autodérision» un recueil rassemblant une trentaine de brefs récits autobiographiques et littéraires. Il s’agit ici de son quarante-troisième livre.

En librairie depuis le 2 juin