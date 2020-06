Jeu-questionnaire: à vous de jouer

a) Trois buts dans la même période

b) Un but, une passe et un coup de coude dans un match

c) Un but, une passe et un combat dans un match

d) Un but, une passe et un tir de punition dans un match

Un tour du chapeau à la Gordie Howe consiste à marquer un but, récolter une aide et se battre dans le même match.