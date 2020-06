La différence entre une amie et une compagne

La lettre signée « Un bon gars qui cherche une bonne femme » m’oblige à réagir. Ce monsieur se plaint de son incapacité à trouver une compagne pour partager ses loisirs, spécifiant au passage qu’il ne souhaitait cependant pas vivre au quotidien avec celle-ci. Ses 45 ans de vie commune avec feue son épouse, lui en ayant enlevé l’envie.

Dans mon vocabulaire, une « compagne de loisirs », ça correspond à une amie. Or, et c’est mon cas, une femme seule, elle en a des amies. Ce qu’elle désire surtout, c’est rencontrer un homme sincère pour l’aimer et être aimée en retour. Soit un compagnon de vie avec lequel elle partagerait ses joies, ses pensées, ses rêves et ses peines. En somme, une personne avec qui elle ferait des projets communs.

Il n’a donc pas besoin de chercher longtemps pourquoi les femmes qu’il rencontre se désistent rapidement quand il leur dit dès le début qu’il ne veut sortir avec elles que pour sortir, sans vraiment s’engager plus que ça. Je ferais pareil.

Malgré le bénévolat que je fais et en dépit de mes diverses activités, j’ai eu quelques fréquentations masculines. Mais rien qui a vraiment fonctionné, puisque justement, les hommes ne voulaient pas s’engager. Je suis donc seule depuis 20 ans.

Malgré tout, je reste optimiste, et j’en profite pour continuer de m’épanouir et de m’améliorer. Cela, tout en sachant que je dois certainement avoir à effectuer des changements dans mes habitudes de vie si je veux atteindre mon objectif de trouver un compagnon de vie un jour.

Une fidèle lectrice dans la soixantaine

L’aspect que vous soulevez est intéressant. Dire à une femme qui cherche un compagnon de vie qu’elle nous intéresse, mais uniquement pour avoir des loisirs avec elle, c’est peu propice à lui donner l’envie de s’investir. Et vous savez, j’ai l’intuition qu’en plus, ce monsieur espérait une éventuelle relation sexuelle pour ses beaux yeux. Ce qui, à mon humble avis, a fait fuir toutes les candidates potentielles rencontrées. Car on ne se le cachera pas, ça se devine ces choses-là.