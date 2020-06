Laval: l’échangeur Val-des-Brises sur la 440 prendra finalement forme

LAVAL – La construction de l'échangeur Val-des-Brises, à Laval, devrait finalement débuter cet été. Selon les échéanciers initiaux, il aurait dû être construit en 2015.

L'échangeur se trouvera sur l'autoroute 440, entre l'autoroute 19 et la route 125 (Pie-IX). Le conseil municipal de la Ville de Laval a autorisé mardi soir les crédits pour la réalisation des travaux de construction, un investissement estimé à plus de 25 millions $.

Une fois le contrat signé, les travaux pourraient débuter au cours de l’été 2020 et durer deux ans. Ils comprendront la construction du nouveau pont d'étagement ainsi que le réaménagement des rues avoisinantes et des bretelles de l'autoroute 440 Est. À terme, le boulevard Robert-Bourassa rejoindra la rue Gaumont via le nouveau boulevard Michel-Ange.

Laval souhaite avec cet échangeur augmenter les accès vers le Sud et l’Est et diminuer les débits de circulation sur l’avenue des Aristocrates. Les piétons et les cyclistes auront aussi un espace pour circuler de chaque côté.

Les travaux et leur surveillance seront effectués par le ministère des Transports et ses entrepreneurs homologués puisque le viaduc surplombe une voie provinciale.

«Il s’agit d’une excellente nouvelle, principalement pour les gens du secteur Val-des-Brises, qui, en plus de se déplacer plus facilement, verront la circulation de transit diminuer dans leur quartier», a mentionné Christiane Yoakim, conseillère municipale du district Val-des-Arbres.

Le chef de l’opposition officielle, Michel Trottier, croit que l'échangeur rééquilibrera une injustice précédemment causée aux résidents. «À Laval, les citoyens ont été victimes de promoteurs qui ont développé partout dans les conditions de l’époque, ce qui fait en sorte que des quartiers ont été isolés», a-t-il dit.

«Il faut trouver le moyen de connecter nos quartiers et à cet endroit-là, c’était assez catastrophique pour passer d’un quartier à l’autre», a-t-il ajouté.

L’échangeur Val-des-Brises avait été annoncé en 2013 à l’époque où Alexandre Duplessis était le maire lavallois. Il figure dans la troisième phase de la planification du secteur, débutée en 1988. Un CHLSD et du développement résidentiel le long du boulevard Robert-Bourassa sont aussi prévus.

Dans le programme triennal d’immobilisation (PTI) élaboré en 2013, il était prévu que la structure soit construite probablement en 2015.