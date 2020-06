Le CP complète l’acquisition du Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec aux États-Unis

CALGARY | Le Canadien Pacifique (CP) a annoncé mercredi avoir complété l’acquisition du Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec aux États-Unis (CMQ États-Unis).

Le 4 mai dernier, le Surface Transportation Board des États-Unis a en effet donné son aval à cette transaction.

Le CP met ainsi la main sur l’intégralité de ce réseau, après avoir acquis le 30 décembre dernier le Chemin de fer du Centre du Main et du Québec au Canada (CMQ Canada). L’entreprise avait alors avalé les 381 km de voies ferrées de CMQ Canada dans la Belle Province. C’est sur ce tronçon qu’était survenue la tragédie de Lac-Mégantic le 6 juillet 2013, laquelle avait fait 47 victimes quand un train transportant du pétrole avait déraillé en plein centre-ville de cette communauté estrienne.

Les deux tronçons, CMQ États-Unis et CMQ Canada, seront des filiales de CP, a-t-on précisé mercredi, par communiqué.

Soulignons qu’en vertu de l’achat de CMQ États-Unis, le CP acquiert 393 km de voies ferrées dans le Maine et au Vermont. De plus, 92 km de voies ferrées sont loués au Department of Transportation du Maine.

Le réseau du CP compte désormais 20 921 km de voies ferrées. Celui-ci relie les côtes Atlantique et Pacifique, circulant dans six provinces canadiennes et dans 11 États américains.

Le CP dit qu’il compte investir 90 millions $ d’ici trois ans «pour faire en sorte que l'infrastructure ferroviaire du CMQ soit conforme aux normes de la classe 3 de la Federal Railroad Administration».

«Cette transaction est une occasion commerciale générationnelle pour le CP», a dit Keith Creel, président et chef de la direction du CP.

«Nos clients ont désormais accès à un plus grand réseau, d'un océan à l'autre. De plus, pour la première fois depuis des décennies, un service de transport ferroviaire direct de classe 1 est offert dans l'État du Maine. C'est avec beaucoup de fierté que j'accueille officiellement les employés et les clients du CMQ É.-U. dans la famille du CP», a-t-il poursuivi.