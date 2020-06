Le Parc Oméga et le Parc Safari souhaitent rouvrir rapidement

MONTEBELLO – Le Parc Oméga et le Parc Safari, qui misent sur des parcours d’observation des animaux en voiture, ne comprennent pas la logique voulant qu’ils doivent demeurer fermés alors que Québec relance les activités de camping et ses parcs nationaux.

Selon ces deux attraits touristiques respectivement situés à Montebello, en Outaouais, et à Saint-Bernard-de-Lacolle, en Montérégie, cette décision nuit à la fois aux emplois et à l’économie des deux régions.

«Notre parcours en voiture, nos blocs sanitaires et nos espaces d'alimentation ont été adaptés afin de maximiser la distanciation physique et de permettre aux visiteurs de se laver et de se désinfecter les mains», a dit Jean-Pierre Ranger, président du Parc Safari, par communiqué.

Les deux parcs animaliers ont affronté la crise en élaborant un plan de réouverture conjoint et en réaménageant leur parcours en fonction des règles édictées par la santé publique, notamment la distanciation physique.

Dans le noir quant à la reprise de leurs activités, le Parc Oméga et le Parc Safari sont fort inquiets pour leur saison estivale, mais se disent persuadés que la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, va entendre leur appel.

«Lorsque nous voyons le Zoo de Toronto convertir son sentier pédestre en parcours en voiture et recevoir le feu vert du gouvernement de l'Ontario pour rouvrir, nous n'avons d'autre choix que de nous demander pourquoi les parcs animaliers québécois visités en voiture ne bénéficient pas de la même autorisation», a dit de son côté Charles de Reinach, directeur de l'exploitation du Parc Oméga.