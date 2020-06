Le taux directeur demeure inchangé à 0,25 %

OTTAWA – La Banque du Canada a annoncé mercredi que son taux directeur est maintenu à 0,25 %.

La Banque indique que malgré «des pertes de production et d’emplois historiques» en raison de la crise de la COVID-19, le Canada «semble avoir évité le scénario le plus pessimiste présenté dans le Rapport sur la politique monétaire (RPM) d’avril de la Banque».

Si au 1er trimestre le niveau du PIB réel était 2,1 % plus bas qu’au 4e trimestre de 2019, il pourrait toutefois reculer de 10 % à 20 % au 2e trimestre «étant donné que le maintien des fermetures et l’investissement nettement plus bas dans le secteur de l’énergie pèseront encore sur la production», note la banque centrale.

«Les mesures budgétaires fermes et ciblées, conjuguées aux taux d’intérêt plus bas, amortissent l’impact des fermetures sur le revenu disponible et aident à jeter les bases de la reprise économique, ajoute-t-on. Bien que les perspectives pour la deuxième moitié de 2020 et au-delà demeurent fortement brouillées, la Banque s’attend à ce que l’économie se remette à croître au troisième trimestre.»

Le taux directeur actuel est considéré comme un taux plancher par la Banque du Canada, qui n’a jamais signifié l'intention de le baisser davantage.