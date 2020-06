Opposer racisme et identité

Le racisme est présent dans toutes les sociétés avec une intensité plus ou moins grande. Le dire, c’est facile, en parler, c’est plus compliqué !

Le tout s’embrouille davantage quand on oppose racisme et identité. Ce genre d’antagonisme est encore plus prégnant au sein de la fédération canadienne qui carbure au multiculturalisme pendant que le gouvernement québécois cultive le nationalisme.

Être ou ne pas être

L’homicide de George Floyd aux États-Unis a accru les tensions raciales qui sévissent depuis toujours dans ce pays qui souffre du péché originel de l’esclavagisme, selon l’ancien vice-président Joe Biden.

Sans tarder, la grogne a dépassé les frontières étatsuniennes et des manifestations ont essaimé un peu partout dans le monde. Montréal a connu la sienne avec son lot habituel de casseurs et de vandales.

Outre les pilleurs, il fallait aussi s’attendre à une vague d’accusations de racisme dans nos propres murs. L’occasion était trop belle pour mener une petite campagne de culpabilisation collective dépourvue de nuances.

Pourtant, on observe une poussée du nationalisme un peu partout sur la planète et ce n’est pas toujours fait avec élégance à l’heure où la migration n’a jamais été aussi importante numériquement.

Cette quête des peuples pour se définir peut paraître un obstacle à l’ouverture sur les autres, mais il est difficile d’en faire l’économie si l’espoir est un vivre ensemble harmonieux.

L’élan différent

Sans détour, Justin Trudeau a reconnu qu’il y avait du racisme au Canada. Le premier ministre Legault l’a aussi fait, mais avec plus de modération en ne le qualifiant pas de systémique.

Le premier ministre canadien peut jouer l’offensé, son multiculturalisme est toutefois germe de sectarisme et catalyseur de racisme multilatéral.

De son côté, François Legault est très conscient qu’en ouvrant le débat sur le racisme, il devra entreprendre une conversation plus engageante sur les valeurs québécoises.

Pas facile d’être beau parleur !