Plus de 60 000 inscriptions pour les 10 000 postes de préposés en CHSLD: un «heureux problème» pour Québec

Le gouvernement Legault a déjà reçu plus de 60 000 inscriptions pour les 10 000 postes de préposés en CHSLD affichés la veille. Québec doit maintenant trouver le moyen de sélectionner les candidats qui auront accès à la formation rémunérée et envisage désormais d’exiger que les finissants s’engagent à travailler pendant un certain temps par la suite.

Il s’agit d’un «heureux problème», a reconnu la ministre de la Santé, Danielle McCann. «On a plus de personnes qui ont répondu à l'appel qu'on pensait», dit-elle.

Devant cet engouement, la période d’inscription se terminera vendredi prochain pour cette formation de trois mois rémunérée 760$ par semaine. Par la suite, les finissants se verront offrir un poste à 26$ de l’heure, s’ils travaillent à temps plein.

Trois critères serviront à départager les candidats, a expliqué le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

«Nos critères : secondaire 3 minimum, 18 ans minimum, évidemment, pas d’antécédents judiciaires, bonne santé physique, a énuméré M. Roberge. Donc, une fois qu’on a ces critères de base, on peut être convoqués en entrevue, pour vérifier ensuite la motivation et les habiletés relationnelles.»

Québec n’exclut pas non plus de recruter plus de candidats pour la formation, mais la capacité est présentement limitée par le nombre de locaux et de professeurs disponibles.

D’ailleurs, les besoins en CHSLD sont plus grands que les 10 000 postes affichés, affirme le ministre de l’Éducation.

Alors que l’idée était exclue la veille, Québec évalue maintenant la possibilité d’exiger un engagement à accepter un emploi à la suite de la formation rémunérée. «C’est certain que c’est un critère de sélection pour l’entrevue, dit M. Roberge. Est-ce qu’il pourrait y avoir, même, un engagement plus formel? Ce n’est pas exclu.»

