POP Montréal prend d’assaut un Rialto... virtuel

POP Montréal a préparé, pour ce week-end, un véritable party numérique, le Funhouse, qui mélangera art contemporain, mode, cinéma et musique.

L’évènement gratuit, qui se tiendra du 5 au 7 juin, aura lieu dans un Théâtre Rialto virtuel.

«Quand tu entres sur la page du Funhouse, tu vois la façade du Rialto un peu modifiée. Tu vas pouvoir cliquer pour aller dans différentes pièces. Donc, tu te promènes dans un Rialto virtuel. Les gens peuvent même se perdre parce qu’il va y avoir des petites cachettes. Il y a comme des petites pièces secrètes qu’on a créées», a expliqué Eric Cazes, directeur des opérations chez POP Montréal.

«On a demandé à des artistes en art visuel de créer des pièces dans lesquelles les gens vont pouvoir écouter soit des conférences, soit des spectacles ou même un film», a-t-il ajouté.

Expositions, ateliers et musique

Ainsi, le public pourra déambuler dans différentes pièces virtuelles pour visiter une galerie d’art qui exposera des œuvres d’étudiants de l’UQAM, ou encore, assister à des ateliers de «beatmaking», de maquillage de drag queen et de poésie espagnole.

Il y aura également une programmation musicale variée comprenant des concerts enregistrés en direct de la maison des artistes ou même en direct de salles de spectacle montréalaises.

«Il va y avoir TEKE::TEKE, Camille Delean et Elizabeth Powell de Land Of Talk qui vont être enregistrés "live" chez Ursa sur l’avenue du Parc. On a aussi Leif Vollebekk qui va être sur la grande scène du Rialto», a énuméré M. Cazes.

Au programme, on retrouve également des rencontres avec les artisans derrières les différents segments de POP Montréal, des clubs pour faire la fête jusqu’aux petites heures du matin ainsi qu’une prestation de Yamantaka // Sonic Titan en direct durant la projection du film «La nuit des morts vivants».

Virage numérique

L’événement était un projet sur lequel travaillait déjà l’équipe de POP Montréal avant que la pandémie se déclare.

«À la base, le Funhouse, c’est un événement qu’on était censé annoncer cette année. Ça devait être comme un mini-festival qui était plus centralisé vers nos segments Art POP, Puces POP, Fashion POP, POP Symposium et Film POP. On prenait d’assaut le Rialto, donc les cinq salles, et on faisait un événement public», a décrit Eric Cazes.

Comme le projet était déjà en branle, l’organisme a choisi de s’adapter et de concevoir un événement entièrement en ligne.

«C’est beaucoup de travail, mais c’est un travail d’équipe. Si l’équipe n’est pas derrière ces idées folles, il n’y a pas grand-chose qui se créer!, a lancé M. Cazes. Il y a l’équipe, mais il y a aussi les artistes qui ont été très généreux d’embarquer.»

Pour participer au Funhouse, rendez-vous au www.popmontreal.com dès vendredi midi.