Quoi regarder à la télé jeudi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 4 juin.

- «La dérape»

Au début de cette troisième et dernière saison, le secondaire est enfin terminé pour les jeunes personnages et chacun a des projets pour l’été. Julia (Camille Felton) sera pilote professionnelle, Alex (Samuel Gauthier) a hâte d’entamer ses études en médecine, tandis qu’Émilie (Ludivine Reding) prépare ses auditions pour l’école de théâtre. Mais trouver sa voie et poursuivre ses rêves est parfois un chemin semé d’embûches et de déceptions. Disponible sur Club Illico.

- «Indiana Jones et la dernière croisade»

Dans ce troisième volet de la saga, l'archéologue aventurier Indiana Jones (Harrison Ford), avec l’aide de son père (Sean Connery), va tenter de retrouver et de ramener le Saint-Graal. Mais leur quête va être ralentie par les nazis d’Hitler qui convoitent le même objet, censé apporter l’immortalité. Jeudi, 19 h, Évasion.

- «Arrive en campagne»

Stefano Faita s’en va faire découvrir la culture de l’avoine et du chanvre à un trio urbain de coureurs. À travers l’inspection des champs, le nettoyage des silos, la conduite de la machinerie lourde, on va en apprendre davantage sur les céréales qui composent notamment le pain St-Méthode. Jeudi, 19 h 30, TVA.

- «Gala Aurore 2020»

Infoman va présenter, pour la 14e année, le gala des Aurore 2020, qui récompense le meilleur du pire du cinéma québécois. En raison de la pandémie, ce sera une édition allégée, avec seulement six prix en lice (pire réplique, pire accessoire, pire animal de compagnie, pire scène, pire fourche ou fesse, et l’Aurore Alerte végane). Jeudi, 19 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

- «Curieux Bégin»

Christian Begin propose de faire un tour du monde en salade, entouré de ses invités qui vont nous faire découvrir des spécialités de leurs pays d’origine. Mehdi Bousaidan prépare une salade «chlita torchi» d’origine algérienne, Lisa Birri se concentre sur une salade de courgettes italienne, quant au chef Philippe Hétu, il distille des parfums d’Israël avec une salade crémeuse de chou-fleur. Jeudi, 21 h, Télé-Québec.

- «Soupçons»

Cette nouvelle série suit l’installation, dans un petit village du sud de la France, de l’institutrice Victoire Delorme, avec son mari et ses enfants. Au terme de la première journée d’école, elle croise Florent Malléval, son premier amour, qui habite aussi le village. Leurs sentiments se réveillent immédiatement. Mais alors qu’ils s’apprêtent à quitter leurs conjoints respectifs, la femme de Florent disparaît mystérieusement... Jeudi, 22 h 30, TV5.

- «Le divorce»

Deux sœurs américaines, Isabel (Kate Hudson) et Roxy (Naomi Watts), sont entraînées dans un tourbillon d'intrigues amoureuses à Paris. L'une est quittée par son mari et l'autre va subir le charme d'un séducteur parisien (Thierry Lhermitte). Jeudi, 23 h 55, Cinépop.