Russie: un mort dans un incendie dans un hôpital à Saint-Pétersbourg

Un patient est mort mercredi dans un incendie à l’hôpital Botkine de Saint-Pétersbourg, spécialisé dans les maladies infectieuses, selon les services d’urgences de la deuxième ville de Russie, précisant que l’incident était clos.

« Ce sont les draps dans une chambre qui ont brûlé. Le patient y était seul, il n’y a pas eu de flammes. Il est mort étouffé par les gaz. Il a été tenté de le réanimer, mais cela n’a pas été possible », a indiqué à l’AFP un porte-parole des services d’urgence, Andreï Litovko.

Selon lui, la victime « n’est pas un patient atteint de la COVID-19 », alors que cet hôpital accueille de nombreux malades du nouveau coronavirus.

Les agences russes Interfax, Ria Novosti et Tass, citant une source non identifiée au sein des secours, ont indiqué qu’a priori, le feu avait été déclenché par le patient lui-même qui a fumé au lit et s’est probablement endormi avec sa cigarette allumée.

En mai, deux incendies, l’un à Saint-Pétersbourg et l’autre à Moscou, ont fait six morts, des feux provoqués par des défaillances sur des respirateurs artificiels auxquels étaient rattachés des patients de la COVID-19.