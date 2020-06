Steve King: première défaite sur fond de racisme

Alors que les tensions raciales ont détrôné la COVID-19 dans les grands titres de la majorité des médias, un des représentants les plus controversés vient tout juste de subir sa première défaite électorale.

Avant de subir cette première défaite, le représentant de l’Iowa Steve King avait obtenu neuf mandats consécutivement. Pourquoi s’intéresser au revers de ce politicien? Parce qu’on a bien souvent reproché à King des propos controversés sur les immigrants et la question raciale. On avance souvent que c’est à lui que Donald Trump aurait emprunté l’idée de construire un mur sur toute la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Après tout, les immigrants ne sont que du bétail (dixit King)...

Controversé à quel point le représentant? Ses collègues républicains lui ont retiré des fonctions importantes à la chambre après des déclarations haineuses. King affirmait ne pas comprendre pourquoi l’idée de la suprématie blanche était condamnable. Il doutait aussi que l’existence humaine ait pu se poursuivre s’il n’y avait pas eu le viol et l’inceste. S’il avait malgré tout survécu à la vague démocrate de 2018, il n’a pas été retenu par les républicains de son État pour l’élection 2020.

L’annonce de sa défaite peut difficile être interprétée autrement que comme une bonne nouvelle alors qu’on peine à contrôler le nombre de manifestations et leur intensité. L’exclusion de celui qu’on surnomme parfois le «maître du racisme» ne constitue pas une perte pour la formation républicaine.

La défaite de King ne peut s’expliquer que par ses seules déclarations, son adversaire a dépensé beaucoup plus et il était appuyé par les dirigeants de la formation, mais le simple fait qu’il se retrouve sur la ligne constitue un baume, même léger, sur des plaies vives.