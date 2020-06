Un couple de Canadiens assassinés en Inde

Deux sexagénaires canadiens qui se sont retrouvés coincés en Inde en raison de la pandémie ont vraisemblablement été assassinés au cours de la fin de semaine dans leur demeure d'Onkar Nagar, un quartier de New Delhi en Inde.

Selon ce qu'a rapporté la police, tout porte à croire que Kirpal Singh Minhas, 67 ans, et sa conjointe Devinder Kaur Minhas, 65 ans, ont été tués vendredi soir dans leur chambre à coucher. L'homme aurait été poignardé à l'aide d'un kirpan, tandis que la femme aurait été étranglée à mort, a précisé le Times of India.

Le couple s'était rendu en Inde en novembre dernier et devait rentrer au Canada le 8 avril, mais la pandémie, avec la fermeture des frontières et le confinement, a chamboulé les plans des deux Canadiens.

Un voisin du couple, Gurcharan Singh, a expliqué au quotidien qu'il avait voulu rendre visite aux Minhas vendredi soir, mais qu'il s'était fait répondre par le gardien de la maison que le couple était couché.

Ce n'est que le lendemain soir que M. Singh s'est douté que quelque chose clochait en recevant un appel d'une des filles du couple qui n'arrivait pas à joindre ses parents, elle qui avait l'habitude de leur parler tous les soirs. «Lorsque je me suis rendu, avec un autre voisin, à leur maison, il n'y a pas eu de réponse et la porte était fermée de l'intérieur», a-t-il relaté au Times of India.

Le voisin a expliqué la situation à la fille du couple, qui a ensuite avisé la police locale. Les soupçons de la police se sont rapidement tournés vers le gardien des lieux, qui avait disparu. L'homme, arrêté en compagnie de deux présumés complices, aurait dérobé de l'argent et des bijoux.

Selon CBC News, les Minhas vivaient à Calgary avec leurs deux filles, tandis que leurs deux fils vivaient aux États-Unis.

«C'était un homme très gentil, très doux, très religieux. Ils faisaient du bénévolat et du travail religieux», a commenté le gendre du couple, Kam Rathore, en entrevue avec la société d'État.