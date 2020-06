ROBITAILLE, Gisèle



De Ste-Adèle, le 1er juin 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Gisèle Robitaille, épouse de feu M. Jean-Guy Guénette.Elle laisse dans le deuil ses filles Suzanne (Daniel), Manon (Régis) et Nathalie (Michel), ses petits-enfants Jean-Sébastien, Pierre-Olivier, Charles, Amélie, Karine, Jade et Simon, ses frères André (Ghislaine), Réal (Liane), Marcel (Suzanne) et feu Fernand, ses soeurs Madeleine (feu Bernard), Blanche (feu André), Monique (Robert), Nicole (feu Bernard), Denise, Sylvie (Raymond) et Danielle (Michel), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :955 RUE GRIGNON, STE-ADÈLEle mardi 9 juin de 12h à 15h suivies de l'inhumation au cimetière de Ste-Adèle.