MOREAU, Dorina



À Saint-Jérôme, le 29 mai 2020, à l'âge de 60 ans, est décédée Mme Dorina Moreau.Elle rejoint dans l'au-delà son fils Patrick Bélanger ainsi que ses parents Mme Yvette Bélair et M. Fernand Moreau.Elle laisse dans le deuil son fils Martin (Stéphanie), ses petits-enfants Noah, Victoria, Alexis, Alycia et Océanne, ses soeurs Carole, Linda et Fernande, ses frères Léo, Richard et Adélard, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 juin de 13h à 15h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Un hommage lui sera rendu à 15h au salon du complexe.