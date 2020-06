«C’est comme ça que je t’aime» en France

C’est comme ça que je t’aime s’exporte en France. La série québécoise sera offerte sur Salto, une nouvelle plateforme de vidéo sur demande issue du regroupement de France Télévisions, TF1 et M6.

Il s’agit d’une première vente à l’étranger pour C’est comme ça que je t’aime, qu’on peut voir sur ICI Tou.tv Extra. La comédie dramatique est également la première série exclusive annoncée par Salto.

Jointe au téléphone, la productrice québécoise de C’est comme ça que je t’aime, Joanne Forgues de Productions Casablanca, parle d’une grande fierté. Selon ses dires, les dirigeants de Salto ont aimé l’originalité de l’œuvre du tandem derrière Les invincibles et Série noire, le réalisateur Jean-François Rivard et l’auteur François Létourneau.

«Ils ont aimé le côté déjanté mais grand public. Parce que c’est avant tout une série de couples. Tout le monde peut s’identifier.»

Cité par Variety, le directeur des contenus de Salto, Thomas Crosson, a indiqué que C’est comme ça que je t’aime représentait exactement ce que Salto veut incarner, «une offre avec un contenu audacieux et original, un mélange parfait de liberté de ton et d’humour noir».

Happily Married

Audacieuse, rythmée et franchement drôle, C’est comme ça que je t’aime relate l’étonnant virage de Gaétan (François Létourneau), Huguette (Marilyn Castonguay), Serge (Patrice Robitaille) et Micheline (Karine Gonthier-Hyndman), deux couples de banlieusards en crise au cœur des années 1970, qui s’enfoncent pour devenir des vedettes du crime organisé.

Les dirigeant de Salto ont conclu cette vente après avoir visionné la série au Festival de Berlin en février. C’est comme ça que je t’aime a remporté un grand succès au prestigieux rendez-vous.

«Des huit séries qu’il y avait, on a été la plus populaire, affirme Joanne Forgues. Toutes les représentations ont été sold out. Ça leur a même donné l’idée de créer un prix du public pour l’an prochain.»

Fait à signaler, C’est comme ça que je t’aime est vendue sous le titre Happily Married en anglais. Des pourparlers avec l’Allemagne, les États-Unis, le Canada-anglais et l’Australie sont également amorcés, révèle Joanne Forgues.

La plateforme Salto sera mise en ligne cet automne. Il s’agit d’une initiative commune des plus grands groupes audiovisuels français pour concurrencer les géants américains comme Netflix, Amazon Prime et Disney+.