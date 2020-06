Choisir entre deux visions de l’ordre et de la justice

Les événements déclenchés par le meurtre apparent de George Floyd par quatre policiers de Minneapolis placent les Américains devant un choix entre la vision de la loi et de l’ordre que leur propose Donald Trump, une autre vision qui irait dans le sens de la justice.

La vague extraordinaire de manifestations pacifiques réclamant justice pour George Floyd a malheureusement été accompagnée de pillages et de violence dans plusieurs villes.

Ces événements forcent les Américains à choisir entre deux conceptions de l’ordre et de la justice.

Le président Trump cherche à faire prévaloir sa propre conception et à s’en servir comme tremplin vers un deuxième mandat. Y parviendra-t-il ?

Manifestants et casseurs

Les innombrables manifestants pacifiques – y compris des policiers outrés par une tragédie qui déshonore leur profession – affirment qu’un véritable ordre social dépend de la fin de l’injustice dont sont trop souvent victimes les minorités visibles.

En même temps, les désordres ont incité le président Trump et ses alliés à chercher à imposer « la loi et l’ordre » par la force et par la peur.

Même si les casseurs sont un mélange nébuleux d’extrémistes tous azimuts, de pauvres désespérés et d’imbéciles purs et simples, le président a cru bon de tous les considérer comme des terroristes d’extrême gauche, pour plaire à ses partisans.

La loi et l’ordre selon Trump

Ce qu’il cherche à tirer de ces événements est de faire prévaloir sa conception archaïque de la loi et de l’ordre fondée non sur le droit et la justice mais sur la force brute et la peur.

Ce n’est pas nouveau. En campagne électorale, il encourageait ses partisans à malmener les manifestants dans ses assemblées. En juillet 2017, il encourageait ouvertement les policiers à utiliser la force brute sans trop se soucier des conséquences.

L’an dernier, Trump a infirmé plusieurs décisions de tribunaux militaires qui condamnaient certains officiers d’avoir abusé criminellement de la force.

Lundi, il a fait « nettoyer » manu militari une manifestation légale et pacifique dans le parc Lafayette devant la Maison-Blanche, pour se faire photographier brandissant une bible devant une église — un coup publicitaire partisan.

Les électeurs suivront-ils ?

Manifestement, Trump cherche à répondre à cette crise projetant une image de force, pour gagner sa réélection en tant que candidat de la loi et de l’ordre. Il est loin d’être clair qu’il y parviendra.

On perçoit dans son attitude des relents de celle de Richard Nixon en 1968, qui enjoignait la « majorité silencieuse » à l’appuyer pour éteindre les feux de la révolte.

Mais contrairement à Nixon, Trump est au pouvoir. Quant à la majorité silencieuse, elle tend aujourd’hui à favoriser une vision de la justice qui est aux antipodes de la sienne.

L’image de policiers drainant les derniers souffles de la vie d’un homme au nom d’une conception de l’ordre basée sur la violence et la peur n’est pas un signe de force. Au contraire, c’est la démonstration d’une grande faiblesse.