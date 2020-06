Déconfinement: le baseball passe en deuxième manche

Avec les annonces gouvernementales concernant le déconfinement des sports collectifs d’extérieur, le baseball peut enfin respirer et entamer son plan de relance directement en deuxième manche.

La partie n’est pas encore gagnée, mais c’est un «Enfin!» bien senti qu’a lancé le directeur de Baseball Québec, Maxime Lamarche, après qu’il ait pris connaissance du retour des entraînements extérieurs dès lundi.

Dans son plan de relance de sept manches, Baseball Québec peut se présenter au bâton en deuxième manche, avec des groupes limités à 15 personnes, sans receveur en cas de confrontation lanceur-frappeur. Il n’y aura, pour le moment, aucune activité sous forme de partie et la distanciation de deux mètres doit être respectée. Malgré ces quelques contraintes, Baseball Québec se réjouit.

«Ça fait des mois qu’on travaille sur un plan de retour et on voit enfin la lumière au bout du tunnel. On pourrait chigner en disant que ça ne va pas assez vite, mais on présume qu’il y aura des allègements. Au fur et à mesure que la Santé publique donnera son aval, on pourra ramener des facettes du jeu qui nous rapprocheront de plus en plus du baseball normal», s’est extasié Maxime Lamarche.

Habituellement, les équipes sont à l’entraînement à l’intérieur pendant six à huit semaines au printemps.

«Dans le contexte qu’on vit, de toute façon, les 4 à 5 semaines qu’on a devant nous pour pratiquer sont nécessaires», souligne Lamarche, qui regrette seulement que les tournois soient annulés.

Bonne nouvelle pour les Capitales

Les Capitales de Québec, qui attendent impatiemment de faire leurs débuts dans la Ligue Frontier avec les Aigles de Trois-Rivières, ont aussi perçu le message du gouvernement Legault comme une bonne nouvelle.

Photo d’archives, Simon Clark

«La volonté des équipes de jouer, même une saison écourtée, est complètement là. Les joueurs, dont plusieurs bons Canadiens, sont disponibles. Il manquait la permission de jouer et on vient de l’avoir. Reste à voir si on pourra remplir le stade à 30% et si les frontières seront ouvertes. On a trois critères sur cinq de remplis», a soupiré le président Michel Laplante, qui entrevoit un saison écourtée, du 10 juillet au 20 septembre.

Le dôme qui recouvre la surface de jeu du stade Canac devrait être démonté à compter du 15 juin afin que les travaux soient terminés une semaine plus tard. Le stade servira aussi au baseball mineur.

Le dek hockey est prêt

Si le hockey intérieur demeure confiné, le dek hockey extérieur pousse un soupir de soulagement.

«C’est un petit pas, mais on avance. On propose un système de jeu alternatif qui permet de respecter la distanciation de deux mètres. C’est facile de chialer que ce ne sera pas du vrai hockey, mais la crise a mis beaucoup de pression sur les propriétaires de centres. Il y a une opportunité et l’alternative répond aux besoins des clients», a mentionné Frédéric Bourgouin, président du regroupement HockeyQC, qui chapeaute 35 organisations.

«C’est une très bonne nouvelle parce que ça fait un bout que les joueurs veulent bouger. C’est correct que ça commence ainsi même si les joueurs préfèrent les matchs aux entraînements, parce que depuis trois mois, 80% de la population est inactive. Ça va permettre de réduire les risques de blessures. Dans le contexte, c’est le mieux qu’on peut faire avec ce qu’on nous donne. On va évoluer avec la situation», mentionne pour sa part Martin Allard, de Dek Hockey Drummond.

Le baseball en situation de parties

Lance-balle plutôt que lanceur (atome et moustique B)

Pas d’écart et vol de buts (jusqu’à pee-wee B)

Lavage des mains après chaque demi-manche

Pas de graines de tournesol ni gomme

Balles fournies par chaque équipe en défensive

Le dek hockey en situation de parties

Corridors de jeu de 2 mètres (interdit d’en sortir)

Distance de 2 mètres du gardien

Fond du territoire (derrière la ligne des buts) réservé à la défensive

Aucune mise au jeu

Un seul arbitre, à l’extérieur de la surface