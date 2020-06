Des cliniques de dépistage de la COVID pourraient fermer

MONTRÉAL – Certaines cliniques de dépistage de COVID-19 situées dans les zones chaudes de Montréal, où il y a plusieurs cas de coronavirus, pourraient devoir fermer leurs portes en raison du faible achalandage.

C’est le cas dans le quartier Saint-Michel sur le territoire du CIUSSS l'Est-de-l'Île-de-Montréal où le nombre de tests dépistage est passé de 1200 à 800 par jour alors.

Nathalie Rochon, coordinatrice au CIUSSS se dit inquiète. «J’ai l’impression qu’on ne rejoint pas les populations que l’on voudrait voir venir se faire dépister. Elles ne sont pas présentes et n’ont pas une réponse positive à l’invitation qu’on leur fait en étant à proximité», a-t-elle expliqué.

«Ça donne faussement l’image que la pandémie est terminée, a-t-elle ajouté. Ce n’est pas du tout le cas. Le message ne passe pas bien. Des actions doivent être mises en place. Pour nous, c’est un signe d’alarme.»

En fin de matinée jeudi, seulement huit personnes s’étaient fait dépister à la clinique où s’est rendue TVA.

Pourtant les tests de la COVID s’y font rapidement. Pas besoin de rendez-vous ni de carte d’assurance-maladie et il n’y a pas d’attente, le test est simple et le résultat fourni dans un délai raisonnable.

«Quand on vient se faire dépister, ce n’est pas juste pour nous, c’est pour la famille, nos voisins, nos amis, ceux qui ne veulent pas se faire contaminer à l’épicerie. Il faut respecter les gens autour de nous au travail, à la maison. On veut voir nos grands-parents et nos aînées, il faut se faire dépister», a plaidé Josée Foucault, infirmière au CIUSSS l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

«La seconde vague va peut-être arriver plus vite qu’on le pense. On s’y prépare», a ajouté Mme Foucault.