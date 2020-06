L'aide aux aînés arrivera finalement à compter du 6 juillet

OTTAWA | Les aînés qui attendent le versement unique pouvant atteindre 500 $ que leur a promis le gouvernement fédéral il y a trois semaines recevront finalement l'argent dans la semaine du 6 juillet.

C’est ce qu’a annoncé le premier ministre Justin Trudeau, jeudi, durant son point de presse devant sa résidence de Rideau Cottage.

«Pendant que nous commençons à rouvrir partiellement notre économie, bien des personnes âgées vont devoir rester à la maison plus longtemps pour protéger leur santé», a-t-il souligné en rappelant que les aînés doivent composer avec des hausses de dépenses pour faire livrer leur épicerie, notamment.

Ottawa a annoncé, le 12 mai, qu’il allongera un paiement unique non imposable de 300 $ aux aînés qui bénéficient de la Sécurité de la vieillesse et fournira 200 $ de plus à ceux qui reçoivent le Supplément de revenu garanti.

Plusieurs ont toutefois critiqué le gouvernement Trudeau pour sa lenteur à livrer cette aide promise.

Le fédéral estime que 6,7 millions de personnes toucheront l'un ou l'autre des versements, pour un investissement total de 2,5 milliards $.

Le premier ministre Trudeau a par ailleurs été pressé de revenir sur son silence de plus de 20 secondes maintenu, mardi, lorsqu’il a été appelé à commenter la menace du président américain Donald Trump d’envoyer l’armée mater les manifestations antiracisme.

Plus tôt jeudi, le révérend Al Sharpton, une des figures de proue de la communauté noire aux États-Unis, s’est ajouté au concert de critiques en décochant une flèche à M. Trudeau.

«Le temps est au changement et je vais l’exprimer dans mon eulogie et comme vous êtes du Canada, je ne prendrais pas 21 secondes avant de dire ce que j’ai à dire», a-il dit à un journaliste de Radio-Canada, en se rendant aux obsèques de l’Afro-Américain George Floyd tué par un policier blanc.

«Ma job en tant que premier ministre est de défendre les valeurs des Canadiens et de me tenir debout pour nos principes et en même temps veiller au bien-être des Canadiens et à leurs intérêts. C’est ce que je ferai toujours», a répondu M. Trudeau durant son point de presse.

Il n'a pas fourni plus de détails sur les intentions derrière ce silence ni si la chose avait été calculée.