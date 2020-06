Gaspésie: un couple condamné à verser plus de 91 000 $ pour atteinte à la dignité

PERCÉ – Un couple a été condamné à verser à deux personnes handicapées plus de 91 000 $ en dommages pour exploitation physique, psychologique, financière et sexuelle de personnes handicapées.

C’est ce qu’a décidé la juge Doris Thibault du Tribunal des droits de la personne en rendant sa décision, le 21 mai dernier, à Percé, en Gaspésie.

Elle conclut que Marie-Josée Comeau et Roger Vibert ont porté atteinte à la dignité de madame A. et de monsieur D., des personnes d'une grande vulnérabilité, en abusant de leur confiance et de leur amitié.

Madame A. a une dysphasie sévère, des troubles d'apprentissage, un trouble d'anxiété et des traits de personnalité limite ou dépendante tandis que monsieur D. a une déficience intellectuelle et une vulnérabilité au plan affectif. Ils sont en couple depuis 2009 et ont eu une courte séparation entre octobre 2014 et février 2015.

Le couple se lie d'amitié en 2010 avec le couple Comeau-Vibert. «Toutefois, cette amitié se transforme rapidement en une relation de dépendance à compter du moment où le couple fautif se propose d'effectuer la gestion financière des victimes», a indiqué jeudi la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui s’est félicitée du jugement.

Les accusés ont détourné des sommes d'argent en usant d'un rapport de force en leur faveur. En l’occurrence, les victimes accomplissaient des tâches, comme l'entretien ménager et le déneigement de l’autre couple, sans recevoir de salaire.

De 2012 à 2014, madame A. et monsieur D. ont souvent travaillé ou bénéficié de prestations d'assurance-emploi ou d'aide sociale, peut-on lire dans le jugement. Ainsi, environ 29 520 $ ont été retirés du compte de madame A. et 17 544 $ du compte de monsieur D. Pourtant, «pendant la période où le couple confie l'administration de ses finances au couple Comeau-Vibert, madame A. dispose de 20 $ d'argent de poche par semaine, monsieur D. de 10 $ et le couple de 60 $ par semaine pour son épicerie», note-t-on par exemple.

En outre, «la preuve révèle par ailleurs que madame A. a été exploitée sexuellement par Roger Vibert, ce dernier ayant profité de sa position de force pour exiger des faveurs sexuelles». Il est question de plus d'une vingtaine de fois entre 2012 et 2015.

C’est une éducatrice spécialisée qui intervient auprès de madame A. au cours de l'automne 2014, qui va aider le couple à reprendre la gestion de ses finances.

Le couple Comeau-Vibert a finalement été condamné à payer 91 905 $, dont 63 000 $ en dommages moraux aux victimes.

«C'est pour nous un jugement important, car il établit que l'exploitation sexuelle est bien une forme d'exploitation distincte dont toute personne âgée ou handicapée doit être protégée», a mentionné le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Philippe-André Tessier.

«L'importance de ce jugement tient aussi du fait qu'historiquement, il y a peu de décisions du tribunal en matière d'exploitation des personnes handicapées», a-t-il ajouté.